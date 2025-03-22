◆米男子プロゴルフツアーバルスパー選手権第２日（２１日、米フロリダ州・イニスブルック・リゾート７３５２ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、３８位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７バーディー、２ボギーの６６をマークし、通算５アンダーで２位に浮上した。米ツアー初優勝へ向け、首位と１打差で週末へ向かう。イーブンパーの大西魁斗（ＺＯＺＯ）は３９位で今季初の予選通過を果たした。星野陸也