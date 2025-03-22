放課後、友だちに誘われて小学校の校庭で遊んでいた、ほや助さん…。すぐ近くで遊んでいた男の子グループが、石を投げ合うという危険なことをし始めました。ほや助さんが振り向いた瞬間、「バキッ」という音が鳴り…。ほや助(@hoyahoyasuke)さんが小学4年生のとき、前歯2本を折るケガを負ってしまった体験談、『息子を甘やかしすぎた トンデモ一家の末路』をダイジェスト版でごらんください。 ©ほや助 &