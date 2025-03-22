みんなが知りたい「お得な投資話」ですが、通常なら真っ先にプロが飛びつき、一般人のもとにはほぼ届きません。しかし、プロたちが回避する投資案件のなかには、意外なお宝が潜んでいます。経済評論家の塚崎公義氏が、その理由と安全な買い方をアドバイスします。「必ず儲かる投資話」など存在しないが…儲けようと思えば、必ずリスクを覚悟する必要があります。「必ず儲かる投資話」など存在しません。万が一存在するとしても、読