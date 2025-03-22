広島平和教育研究所が製作した2025年度版カレンダー「白島が消えた日」の表紙原爆や平和をテーマにカレンダーを毎年発行する広島平和教育研究所が、2025年度版「白島が消えた日」を製作し、販売を始めた。爆心地から約1.5キロの広島市立白島小に焦点を当て、当時の児童らの証言で惨状を伝え、平和の大切さを訴える。カレンダーは4月始まり。表紙は被爆後焼け野原になった学校周辺の写真に、被爆した教員の「1945年8月6日、白島