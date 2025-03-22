日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜・午前８時、読売テレビ制作）は１５日、石破茂首相が自民党の新人議員１５人へ１０万円の商品券を配っていた問題を特集した。野党が国会で追及を強めているなかで２１日には自民党の大岡敏孝衆院議員が第２次安倍政権下で商品券のような金券を政権側からもらったと国会内で記者団に認めた。商品券配布は岸田文雄前首相の在任中にも行われていたことが報道されたことなどを番組は報じた。