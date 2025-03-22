ロッキーズ戦に先発し、5回0/3を4安打1失点だったエンゼルス・菊池＝スコッツデール（共同）【スコッツデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは21日、各地でオープン戦が行われ、エンゼルスの菊池はアリゾナ州スコッツデールでのロッキーズ戦に先発し、5回0/3を4安打1失点、5三振3四死球で勝敗は付かなかった。試合は3―4で負けた。マリナーズとマイナー契約の藤浪はロイヤルズ戦の七回から6番手で登板し、1回を1安打無失点