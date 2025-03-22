変電所火災による停電で閉鎖されていたロンドン・ヒースロー空港は一部で運航を再開しました。消防当局は火災に事件性はないとの見方を示しています。【映像】燃え上がる炎（消火後の様子も）ヒースロー空港は21日、電力の供給を受けているロンドン西部にある変電所火災の影響で、ほぼ終日閉鎖となりました。消防当局は火災に事件性はなく、特に配電装置に焦点を当てて調べると発表しました。ロンドン警視庁は当初、テロ事件