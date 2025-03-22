TXの車両はTX-1000系、TX-2000系、TX-3000系の３種類。TXは秋葉原〜守谷間が直流電化、守谷〜つくば間が交流電化で、TX-2000系とTX-3000系は交直両用です（写真：JUNNOSUKE / PIXTA）最近、鉄道ネット界わいをにぎわせているのが「つくばエクスプレス（TX）」延伸です。茨城県は2025年２月25日、「TX延伸構想事業計画素案」を公表しました。概算事業費や費用便益比（B/C）の試算値が示された素案には、関係自治体から「TXの土浦延