女優の今田美桜が、TBS世界陸上アンバサダーに就任したことが22日、発表された。今田美桜TBSでは、今年9月13日から21日の9日間かけて開催される『東京2025世界陸上』を放送する。世界陸上が東京で開催されるのは、1991年以来、実に34年ぶり。このたび、“TBS世界陸上アンバサダー”に今田美桜の就任が決定した。今田がスポーツ中継のアンバサダーを務めるのは『東京2025世界陸上』が初となる。 さらに、3月29日17時40分から放送の