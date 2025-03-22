シグマから発売された4本のAPS-Cセンサー用キヤノンRFマウントの単焦点レンズのうち、最も焦点距離が長いのが「56mm F1.4 DC DN｜Contemporary」です。 すでに他マウント版が発売済みですが、新たにRFマウント用が加わったことで、キヤノンユーザーもその画質を楽しめるようになりました。 APS-Cセンサー搭載のEOS Rシーズに装着すると、1.6倍換算で90mm相当の中望遠レンズとなります。