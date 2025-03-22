バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「仮面ライダーガヴ DXライダーゴチゾウ付属スぺシャルTシャツ」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年5月発送予定。2025年5月発送予定「仮面ライダーガヴ DXライダーゴチゾウ付属スぺシャルTシャツ」(4,950円)『仮面ライダーガヴ』より限定のDXライダーゴチゾウが付属したTシャツが登場。多色のホロプリン