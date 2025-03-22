『世界ふしぎ発見！』の司会や様々なスポーツ中継でも知られる草野仁氏。彼は、長いTVキャスター人生のなかで、実業家・堀江貴文氏や、名将・川上哲治監督など、多くの著名人にインタビューを行ってきた。そうした経験を通して、相手に先入観を持たず、素直な気持ちで向き合うことの重要性を実感したという。草野氏が考える「インタビューの本質」とは何か。また、部下への効果的なアドバイス方法や、理想の上司像についても、具体