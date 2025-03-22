トランプ米大統領は21日、米ボーイング社が米空軍の次世代戦闘機を製造すると発表した。ステルス性能や各種能力で従来機を大きく上回る「第6世代」の戦闘機で、軍幹部らが「F47」と命名したと述べた。自身が第47代大統領であることにちなんだとみられ、トランプ氏は「美しい数字だ」と語った。トランプ氏は「速度から機動性、搭載能力に至るまで、これに匹敵するものはなかった」と称賛。過去5年間にわたり試作機の飛行が繰り