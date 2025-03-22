「お耳ピコピコ」【動画】「お耳ピコピコ」する犬さんとポストされたのは_Samoyed.luke.0515_（@Samoyed_luke）さん。投稿された動画には、サモエド犬のルークくんが飼い主さんと一緒に耳をピコピコと動かしている様子が映っています。「かわいー」 「可愛いすぎる………」 「えっ自分で動かしてるの！？」「なかやまきんに君の筋肉ルーレットみたいになってる」犬さんの可愛らしい様子にたくさんのコメントが寄せられ
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