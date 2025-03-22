かつては浦添商を夏の甲子園ベスト4、美里工を選抜出場に導いた神谷嘉宗監督第97回選抜高校野球大会は21日、創部4年目で春夏を通じ甲子園初出場のエナジックスポーツ（沖縄）が1回戦で至学館（愛知）に8-0で大勝。69歳の今大会最高齢監督で豊富な経験を持つ神谷嘉宗監督が繰り出す“ノーサイン野球”が炸裂した。「最後まで元気があって、よかったと思います」。神谷監督は試合後、好々爺的な笑みを浮かべて穏やかに振り返った。