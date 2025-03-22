プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。18日に東京ドームで行われたMLB開幕戦に行っていたことを報告した。「MLB開幕戦お誘い頂き」と開幕戦に行っていたことを告白。「夢のような時間、空間、興奮」とつづり、スタンドだけでなく、グラウンドでの写真を複数枚披露した。「グラウンドへ繋がる通路でタイミングよく、ばったり目の前で大谷翔平選手に会う事も出来ただ、びっくりし