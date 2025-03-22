ゆずの新曲「GET BACK」が、テレ東系のテレビアニメ『ポケットモンスター』の新オープニングテーマに決定した。4月11日から放送の新章『メガボルテージ』編よりオンエアがスタートする。◆ゆず 画像 / 動画「GET BACK」は、北川悠仁が“失った未来を取り戻す” “自分たちの原点に帰る”＝GET BACKというフラッグを掲げ、楽曲制作をスタートした新曲だ。「ビューティフル」「flowers」など近年のゆず楽曲でタッグを組んでいる音楽