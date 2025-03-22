スマホが一気に可愛くなるスマホチャーム。なんとダイソーで購入できるのですが、220円（税込）で土台とチャーム3つがセットになっているんです。コスパの高い商品ですが、キラキラしていてデザイン性も◎あまりのお安さに驚いてしまうクオリティです。ぜひ逃さずにチェックしてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：5040 スマホチャーム（ハートフープ、4P）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーキラキラ具