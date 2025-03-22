大金持ちたちが見ている世界――。余生で使い切れないほどの巨万の富を築いた実業家たち。彼らは何が生きがいなのか。何に幸せを見出すのか。ご本人に直接聞いた。前編記事『全国初の女性会頭「千葉のゴッドマザー」こと柳井光子氏の「正体」...石破総理とも昔からの付き合い《地方の知られざる大金持ちたち》』より続く令和の豪農一方、杜の都・仙台にはまさに国家観を持って、巨大農業ファームを作り上げた男がいる。江戸時代か