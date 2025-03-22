フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが２２日、メインキャスターを務める同局系「めざましどようび」（土曜・午前６時）を休んだ。メインキャスターの阿部華也子アナが「今日は西山キャスターは年次休暇のためお休みです」と告知した。