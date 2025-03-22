ナショナルズは２１日、小笠原慎之介投手（２７）をマイナーの３Ａロチェスターに降格させると発表した。中日からポスティングでナ軍と２年契約を結んだ小笠原は２０日（同２１日）本拠のメッツ戦に先発し、３回２／３、８安打８失点で降板。ローテ入りへ最後のアピールの場で打ち込まれ、防御率は１１・２５となった。