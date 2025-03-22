焦らない、揺れない。自分らしくセレブは打ち、そして勝利した。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」3月21日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。個人では2連勝で＋99.4までスコアが急伸、レギュラーシーズンにおける個人成績プラスがほぼ確定した。【映像】セレブ黒沢、ラス牌であっさり親満貫この試合は東家から黒沢、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、BEAST X・猿川真寿（連盟）、EX風林火山・二