毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。3月24日放送の第121話では、翔也（佐野勇斗）が聖人（北村有起哉）の理容店を継ぐことが決まる。 参考：『おむすび』は“大変な時代”の朝ドラ失われ続けた30年と向き合った物語の最後の答えは？ 結（橋本環奈）と歩（仲里依紗）が詩（大島美優）に寄り添った第120話。 第121話では、聖人と愛子（麻生久美子）が福岡