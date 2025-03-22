【モデルプレス＝2025/03/22】女優の今田美桜が『東京2025世界陸上』（9月13日〜21日※TBS系列で生中継予定）の“TBS世界陸上アンバサダー”に就任した。【写真】今田美桜、美脚＆背中大胆披露◆今田美桜、TBS世界陸上アンバサダー就任9月13日から21日の9日間にかけて開催される『東京2025世界陸上』。世界陸上が東京で開催されるのは、1991年以来、実に34年ぶりとなる。今田がスポーツ中継のアンバサダーを務めるのは今回が初。さ