【モデルプレス＝2025/03/22】Travis Japanの松倉海斗が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「トーキョーカモフラージュアワー」（ABCテレビ：毎週日曜深夜0時10分〜／テレビ朝日：毎週土曜深夜2時30分〜）の最終話が、22日に放送される。【写真】トラジャ松倉海斗、美人女優と密着◆松倉海斗主演「トーキョーカモフラージュアワー」ヤングキング（少年画報社）で連載中の漫画家・松本千秋氏による同名コミックを実写化。本