来週の中国主要企業決算大手銀行や不動産、24日に電気自動車BYD *は金融株 23日（日） 中国石油化工 24日（月） BYD 康師傅控股 25日（火） 招商銀行* 中国電信 華潤置地 薬明生物技術 Haidilao International Holding Ltd 26日（水） 中国銀行* 中国人寿保険* 中信証券* 中国蒙牛乳業 27日（木） 中国海洋石油 李寧 CG SERVICES 28日（金） 中国工商銀行* 中国農業