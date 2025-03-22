1人当たり営業利益の指標を見れば、その企業の生産性や付加価値の高低が読み取れる（写真：cba／PIXTA）国内上場企業の足元の業績は好調だ。3月19日に発売された『会社四季報』2025年2集（春号）での集計によると、全上場企業の今期（2025年1月期〜2025年12月期）の予想営業利益は製造業が前期比9.4％、非製造業は17.5％の増益見通し。来期も増益基調が続く見込みとなっている。ただ、原材料に加え、人手不足を背景とした人件費や