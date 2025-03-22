― ダウは32ドル高と反発、トランプ関税の懸念緩和で買い優勢 ― ＮＹダウ 41985.35 ( +32.03 ) Ｓ＆Ｐ500 5667.56 ( +4.67 ) ＮＡＳＤＡＱ 17784.05 ( +92.43 ) 米10年債利回り4.256 ( +0.025 ) ＮＹ(WTI)原油 68.28 ( +0.21 ) ＮＹ金 3021.4 ( -22.4 ) ＶＩＸ指数19.28 ( -0.52 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37355 ( -45 ) シカゴ日経225先物 (ドル建て)