友だちだったら当たり前？ はどこまで通用するのでしょうか。筆者の知人Aさんは自宅で開業している整体師。そんなAさんのところには無神経なママたちが群がるそうです。「タダでやって」「友だちなんだからいいでしょ！」ママ友という友だちの皮を被ったモンスターたちを爽快に切るAさんの様子をみていきましょう！ なるべく知られたくない……整体師ママの苦悩 Aさんは自宅で整体師として開業しながら3人の子どもを育