「カフェ」といえばちょっとひと息つきたい時や友人とおしゃべりしたい時に重宝する場所ですが、ベトナムではカフェの店舗数がものすごく多いのだそうです。2022年における調査では、なんと約33万8600ものカフェが存在すると報告されています。自分時間を過ごせるカフェ。ベトナムではやたらカフェの数が多いそう。なぜ？（イメージ）カフェが多い理由や同国ならではの特徴などを「ベトナム料理研究所」（大阪府堺市）に聞きまし