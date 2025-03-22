蚊媒介感染症に苦しむ地域では、病気を治す方法に注力すると同時に、蚊そのものを減らすというアプローチが行われています。蚊が動物の血以外にも花の蜜を主食としていることに目を付けた研究者らが、蚊が好む花を減らすという方法について調査しています。Identifying mosquito plant hosts from ingested nectar secondary metabolites | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-025-88933-1Research taps in