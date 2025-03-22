西九州道の一部区間が、4車線化・有料化されます。西九州道の9.9kmが4車線化長崎県内の西九州道・佐世保中央IC〜佐々IC間が、2025年3月23日朝6時に4車線化し、あわせて通行が有料になります。4車線化を控えた西九州道の佐世保中央IC〜佐々IC間（画像：NEXCO西日本）。西九州道では、佐世保大塔IC〜佐々IC間16.9kmの4車線化工事が進行中です。このうち今回は、西側の佐世保中央IC〜佐々IC間9.9kmが4車線化します。また、道路