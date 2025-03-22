吉成名高選手。前人未到の3階級制覇、破竹の35連勝中！3月23日開催の格闘技「ONE172」に、日本の立ち技オールスターが集結！「いつか武尊選手と同じ舞台で......」という夢がついに現実に。ムエタイPFP1位・吉成名高24歳がONEのリングへ。"最強"の男がこれから挑む新たな戦いと、そこで見せたいもの、そして未来について語った。【写真】試合前の儀式で伝統的な「ワイクルー」を踊る吉成■ムエタイ王者・吉成名高「ONE」初陣ムエタ