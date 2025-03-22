2025年3月21日、韓国・世界日報によると、フィンランドが8年連続で「世界で最も幸せな国」に選ばれた。記事によると、英オックスフォード大学ウェルビーイング・リサーチ・センターとギャラップ、国連持続可能な開発ソリューション・ネットワーク（SDSN）は19日（現地時間）、「世界幸福度報告書」の25年版を発表した。回答者個人の主観的な「人生に対する満足度」の平均に基づく「幸福度ランキング（国・地域別）」では、1位にフ