フードショップ「ねこねこ」は、4月1日（火）から、山梨銘菓「桔梗信玄餅」と初コラボレーションした新商品を、全国の店舗や公式オンラインストア「オールハーツモール」で発売する。【写真】おいしそう〜！口溶けなめらかなチーズケーキも■「ねこねこ」から2種類が登場今回「ねこねこ」から期間限定で発売されるのは、山梨銘菓「桔梗信玄餅」の味わいが楽しめる「ねこねこ食パン 桔梗信玄餅」と「にゃんともおいしいチーズ