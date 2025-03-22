＜03月21日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2552) 日興リートＭ 東証ETF [ 1,845.0 | 526,241 | 722 ] 02 (2526) 農中４００ 東証ETF [ 25,690.0 | 384 | 1 ] 03 (7640) トップカルチ 東証スタンダード [ 158.0 | 2,836,200 | 8,200 ] 04