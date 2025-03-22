■ 昨年来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 1,536.0 | +40.0 | 1,537.0 ] (1430) １ｓｔコーポ 東証スタンダード [ 949.0 | +17.0 | 949.0 ] (1450) 田中建設工業 東証スタンダード [ 1,399.0 | +34.0 | 1,400.0 ] (1615) 野村東