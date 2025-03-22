＜03月21日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1488) ｉＦＲＥＩＴ 東証ETF [ 1,750.0 | +0.22% ] (1724) シンクレイヤ 東証スタンダード [ 659.0 | +0.76% ] (1905) テノックス 東証スタンダード [ 1,171.0 | +0.34% ] (1960) サンテック 東証スタンダード [ 874.0 &#1