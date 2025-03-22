＜03月21日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1469) Ｊ４百ベア２ 東証ETF [ 544.0 | -1.09% ] (1689) ＷＴ天然ガス 東証ETF [ 1,484.0 | -4.25% ] (2124) ジェイエイシ 東証プライム [ 781.0 | -1.26% ] (2492) インフォＭＴ 東証プライム [ 363.0 | -3.45% ] (2540)