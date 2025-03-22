22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比7ポイント安の2770.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2826.71ポイントボリンジャーバンド3σ 2804.16ポイント21日TOPIX現物終値 2795.08ポイントボリンジャーバンド2σ 2770.50ポイント22日夜間取引終値 2763.45ポイントボリンジャーバンド1σ 2761.90ポイント5日移動平均 2738.