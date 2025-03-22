子どもたちのハレの舞台となる卒業式。有名人ママも、普段メディアでは見せないレアな“親の顔”で出席している。今回は今年3月に我が子が卒業式・卒園式を迎えた芸能人・有名人ママたちが、SNSで公開したコーデをまとめた。【写真】入学式コーデの参考にも！有名人ママたちの卒業式コーデ■ 辻希美先ごろ、第5子の妊娠を発表した元モーニング娘。メンバーの辻希美は、自身のインスタグラムで「今日は幸空の卒園式でした 4月