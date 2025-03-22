少女時代・スヨンが圧倒的な美貌を披露した。【写真】色気が…スヨンの“胸元深すぎ”黒ドレススヨンは3月20日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。公開された写真は、ファッションマガジン『VOGUE KOREA』とともにした最新カットだ。この日、全身イタリアの高級ブランド「ETRO」の衣装で登場したスヨン。ブランド特有のペイズリー柄など、派手な模様の衣装も難なく着こなしたスヨンは、独特の雰囲気を醸し出し