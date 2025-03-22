ジェニー・ゴドフリーの『The List of Suspicious Things』=関口聡撮影 英国で最も有名な連続殺人事件といえば「切り裂きジャック」だが、1975年の時点では、この猟奇的事件はもはや遠い記憶。ところがその年から英国北部のヨークシャーで類似の事件が発生し英国全土を震え上がらせた。「ヨークシャー切り裂き事件」（ヨークシャー・リッパー）と名づけられることになる殺人事件である。合計13人の女性が惨殺され7人の