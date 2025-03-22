1958年、国産初のプラモデルとして「原子力潜水艦ノーチラス号」が発売。以降、多くの少年たちが胸を躍らせ、次々に発売される新作の戦艦や戦闘機、戦車などを設計図と睨めっこしながら作り上げていった。【写真】完成度の高いジオラマ作品の数々。作品名『風車』『羊飼い』などそして、最後の塗装を終えたとき、少年は高揚感に包まれ、同時に達成感も満たされ、自ら生み出した“戦利品”を展示用に設えた棚に壊さぬよう、そっ