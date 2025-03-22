地下鉄サリン事件や松本サリン事件をはじめとするオウム真理教が起こした事件の被害者らを供養しようと、山梨県旧上九一色村（現・富士河口湖町）の教団施設「第2サティアン」などの跡地で21日、僧侶が卒塔婆（そとば）を立てた。【写真】富士山麓のサティアン跡に立つ卒塔婆慰霊碑に通い続ける住職の祈り卒塔婆を立てた僧侶は、静岡県富士宮市にある日蓮宗の常泉寺の貫名（ぬきな）英舜（えいしゅん）住職（72）。教団施設