＜いぎなり東北産日本武道館への道＞「いぎなり東北産日本武道館への道」は新章に突入！約1カ月後に迫った日比谷野外大音楽堂ライブ（4月26日）を弾みに、7月9日の日本武道館ライブへ向けてひた走るいぎなり東北産。グループは8月に結成10周年を迎えますが、今回のテーマは「10年後の自分」。メンバーがどんな未来を描いているのか、興味津々です。◇◇◇いぎなり東北産の律月ひかるです。最近、私はずっと