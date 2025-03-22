「創造主」を名乗る女占い師のメッキが剥げた。信奉者の男性二人を唆（そそのか）し入水自殺させたとして逮捕されたのだ。逮捕を機に、メッキの下に隠されたおぞましい悪業が次々と露見している。【写真を見る】女占い師に乗っ取られた寺本さんの会社事務所大阪府警は今月11日、自殺教唆などの疑いで河内長野市の会社役員、濱田淑恵（よしえ）容疑者（62）ら女3人を逮捕した。ほかに逮捕されたのは滝谷奈織（なぽり）（59）と寺