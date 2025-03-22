未発表の次期フォルダブルスマホ「motorola razr 60」と見られる型番「XT2553-*」が複数の認証を取得！写真は既存のrazr 50中国の国家認証認可監督管理委員会（CNCA）の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心（China Quality Certification Centre：CQC）では2025年2月20日（木）付けでMotorola Mobility（以下、Motorola）の未発表な5G対応スマートフォン（スマホ）「XT2553-2」が中国強制製品認証（Ch