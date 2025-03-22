◆大相撲春場所１３日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）元大関の東前頭４枚目・高安が単独トップに立った。西同筆頭・若元春を突き出し、２敗を死守した。並んでいた大関・大の里は関脇・王鵬に押し出されて３敗に後退。平幕の尊富士、玉鷲、安青錦も４敗目を喫した。１４日目に高安が美ノ海に勝ち、大の里が敗れれば、３５歳の悲願の初優勝が決まる。３５歳の全身に気迫がほとばしった。高安はもろ手で突いて若元春の出足