ライブ中に痴漢被害を受けた、と訴える女性客のSNS投稿が話題になっている。これにイベント興行会社が客の投稿を直接引用しつつ、全面的に反論したことにより、その対応の是非が問われている（写真：HHImages／PIXTA）ロックバンド「礼賛（らいさん）」のライブ中に痴漢被害を受けた、と訴える女性客のSNS投稿が話題になっている。これにイベント興行会社が公式サイトで、客の投稿を直接引用しつつ、全面的に反論したことにより、